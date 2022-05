{"_id":"628ffe46df7703189f540dc7","slug":"pm-modi-to-inaugurate-the-country-largest-drone-festival-today","type":"story","status":"publish","title_hn":"Drone Festival: देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव का आज उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली। Published by: Jeet Kumar Updated Fri, 27 May 2022 04:04 AM IST