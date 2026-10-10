दिल्ली पुलिस ने दिखाया बड़ा दिल: अभिजीत को दिया दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गांव जाने का ऑफर

क्या है पूरा मामला?

प्राप्त जानकारी के अनुसार, कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से जंतर-मंतर पर एक विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया था, जिसके लिए कोई पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियातन कदम उठाते हुए पुलिस ने अभिजीत दिपके को हिरासत में ले लिया था। वहीं दिन के समय जब प्रदर्शन की प्रक्रिया चल रही थी, तभी अभिजीत दीपके की दादी के निधन की बेहद दुखद खबर सामने आई।