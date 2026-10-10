दिल्ली पुलिस ने दिखाया बड़ा दिल: अभिजीत को दिया दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गांव जाने का ऑफर
दुख के इस पल में दिल्ली पुलिस ने इंसानियत दिखाते हुए मानवीय आधार पर अभिजीत दिपके को उनके गांव जाने के लिए यात्रा और अन्य व्यवस्थाओं में हरसंभव सहायता व सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव दिया।
विस्तार
राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर बिना अनुमति के विरोध प्रदर्शन का आह्वान करने वाले कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए अभिजीत दिपके के मामले में दिल्ली पुलिस ने संवेदनशीलता की एक बड़ी मिसाल पेश की है। हिरासत के दौरान जैसे ही उनके परिवार से जुड़ी दुखद सूचना मिली, पुलिस ने फौरन मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उन्हें हर संभव मदद का प्रस्ताव दिया।
क्या है पूरा मामला?
प्राप्त जानकारी के अनुसार, कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से जंतर-मंतर पर एक विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया था, जिसके लिए कोई पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियातन कदम उठाते हुए पुलिस ने अभिजीत दिपके को हिरासत में ले लिया था। वहीं दिन के समय जब प्रदर्शन की प्रक्रिया चल रही थी, तभी अभिजीत दीपके की दादी के निधन की बेहद दुखद खबर सामने आई।
पुलिस ने दिखाई संवेदनशीलता
दिल्ली पुलिस ने इस संवेदनशील स्थिति को पूरी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ संभाला। दुखद खबर मिलते ही पुलिस अधिकारियों ने तुरंत पूरी नरमी और गरिमा के साथ यह सूचना अभिजीत दिपके तक पहुंचाई। साथ ही, उन्हें अंतिम संस्कार के संभावित समय की भी जानकारी दी गई।
मानवीय आधार पर यात्रा में मदद का प्रस्ताव
दुख के इस पल में पुलिस ने इंसानियत का परिचय दिया। पुलिस प्रशासन ने अभिजीत दिपके को उनके गांव जाने के लिए यात्रा और अन्य व्यवस्थाओं में हरसंभव सहायता व सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव दिया।