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Delhi News: घाटों पर खड़े होकर लोगों ने देखी यमुना सफारी

Tue, 10 Nov 2026 09:02 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 09:02 PM IST
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People stood on the ghats and watched the Yamuna Safari.
पूर्वी दिल्ली। यमुना सफारी की शुरुआत के मौके पर मंगलवार को सोनिया विहार में लोगों का उत्साह देखते ही बना। जीरो पुश्ता से जगतपुर गांव तक यमुना किनारे बने घाटों पर बड़ी संख्या में लोग जुटे रहे। हर किसी की नजर यमुना में चल रहे क्रूज पर थी, जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत कई केंद्रीय मंत्री और सांसद सवार थे। कार्यक्रम स्थल पर भीड़ और सुरक्षा के कड़े इंतजामों के चलते कई लोग मुख्य आयोजन स्थल तक नहीं पहुंच सके। ऐसे में उन्होंने यमुना किनारे बने घाटों को ही नेताओं को देखने का ठिकाना बना लिया। ब्यूरो
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