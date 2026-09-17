Delhi News: खिलौना पिस्तौल दिखाकर की थी डेढ़ करोड़ की लूट
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 08:29 PM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 08:29 PM IST
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पांच गिरफ्तार, एक करोड़ बरामद
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली के गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के पास डेढ़ करोड़ रुपये की लूट के मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से करीब एक करोड़ रुपये बरामद किए गए हैं। इस वारदात में खिलौना लाइटर पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया था।
यह घटना 7 सितंबर को शाम करीब आठ बजे हुई थी। एक भुगतान संग्रहकर्ता अपने सहकर्मी के साथ ऑटो-रिक्शा में सफदरजंग एन्क्लेव जा रहा था। वे दो बैगों में कुल तीन करोड़ रुपये ले जा रहे थे। आरोपियों ने बंदूक की नोक पर नकदी से भरा एक बैग छीन लिया, जिसमें डेढ़ करोड़ रुपये थे। यह नकदी एक प्रॉपर्टी व्यवसायी की थी। संयुक्त पुलिस आयुक्त मधुर वर्मा ने बताया कि आरोपी आईटीओ की ओर भाग गए थे। गिरोह के छह सदस्यों में से पांच को पकड़ा जा चुका है, जबकि एक आरोपी फरार है।
12 और 13 सितंबर को पकड़े गए आरोपी
मामले में पहली गिरफ्तारी सूरज पांडे की 12 सितंबर को आनंद विहार बस टर्मिनल से हुई। वह उत्तर प्रदेश भागने की कोशिश कर रहा था। आदर्श तिवारी और दीपक गोस्वामी को 13 सितंबर को दिल्ली के नवादा से पकड़ा गया। रिंकू को पंजाब के लुधियाना से और संदीप को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया। प्रिंस ने लूट के लिए मोटरसाइकिल और खिलौना पिस्तौल जैसे संसाधन उपलब्ध कराए थे।
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मास्टरमाइंड और बरामदगी
संयुक्त पुलिस आयुक्त वर्मा के अनुसार, लुधियाना निवासी रिंकू इस गिरोह का मास्टरमाइंड है। वह पहले करोल बाग में अकाउंटेंट का काम करता था। नौकरी जाने के बाद उसने चांदनी चौक में नकदी के आवागमन की जानकारी जुटानी शुरू की। आरोपियों ने उत्तम नगर में एक किराए के मकान में लूटी गई रकम का बंटवारा किया था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कुल करीब एक करोड़ रुपये नकद, एक नई मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फोन बरामद किया है।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली के गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के पास डेढ़ करोड़ रुपये की लूट के मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से करीब एक करोड़ रुपये बरामद किए गए हैं। इस वारदात में खिलौना लाइटर पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया था।
यह घटना 7 सितंबर को शाम करीब आठ बजे हुई थी। एक भुगतान संग्रहकर्ता अपने सहकर्मी के साथ ऑटो-रिक्शा में सफदरजंग एन्क्लेव जा रहा था। वे दो बैगों में कुल तीन करोड़ रुपये ले जा रहे थे। आरोपियों ने बंदूक की नोक पर नकदी से भरा एक बैग छीन लिया, जिसमें डेढ़ करोड़ रुपये थे। यह नकदी एक प्रॉपर्टी व्यवसायी की थी। संयुक्त पुलिस आयुक्त मधुर वर्मा ने बताया कि आरोपी आईटीओ की ओर भाग गए थे। गिरोह के छह सदस्यों में से पांच को पकड़ा जा चुका है, जबकि एक आरोपी फरार है।
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12 और 13 सितंबर को पकड़े गए आरोपी
मामले में पहली गिरफ्तारी सूरज पांडे की 12 सितंबर को आनंद विहार बस टर्मिनल से हुई। वह उत्तर प्रदेश भागने की कोशिश कर रहा था। आदर्श तिवारी और दीपक गोस्वामी को 13 सितंबर को दिल्ली के नवादा से पकड़ा गया। रिंकू को पंजाब के लुधियाना से और संदीप को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया। प्रिंस ने लूट के लिए मोटरसाइकिल और खिलौना पिस्तौल जैसे संसाधन उपलब्ध कराए थे।
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मास्टरमाइंड और बरामदगी
संयुक्त पुलिस आयुक्त वर्मा के अनुसार, लुधियाना निवासी रिंकू इस गिरोह का मास्टरमाइंड है। वह पहले करोल बाग में अकाउंटेंट का काम करता था। नौकरी जाने के बाद उसने चांदनी चौक में नकदी के आवागमन की जानकारी जुटानी शुरू की। आरोपियों ने उत्तम नगर में एक किराए के मकान में लूटी गई रकम का बंटवारा किया था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कुल करीब एक करोड़ रुपये नकद, एक नई मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फोन बरामद किया है।