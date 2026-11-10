Delhi News: नए वोट बनवाने वालों का आंकड़ा तीन लाख के पार

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। दिल्ली में एसआईआर ड्राफ्ट आने के बाद नए वोट बनवाने वालों का मंगलवार को आंकड़ा तीन लाख के पार पहुंच गया है। गत 31 अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद नौ नवंबर तक 3,00,431 लोगों ने फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन किया है। वहीं, एसआईआर अभियान शुरू होने से अब तक नए वोट बनवाने के लिए कुल 5,12,831 आवेदन निर्वाचन कार्यालय को प्राप्त हुए हैं।मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार, ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने से पहले 30 अगस्त तक 2,12,400 आवेदन मिले थे। इसके बाद ड्राफ्ट सूची जारी होने से नौ नवंबर तक 3,00,431 नए आवेदन प्राप्त हुए। इस तरह ड्राफ्ट सूची प्रकाशित होने के बाद नए मतदाता बनने के लिए आवेदन करने वालों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है।मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए पात्र नागरिकों के पास अभी 25 नवंबर तक का समय है। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख बढ़ाई है। जिन पात्र नागरिकों का नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं है, वे फॉर्म-6 के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। निर्वाचन अधिकारियों को दावों और आपत्तियों का निपटारा 15 दिसंबर तक करना है। इसके बाद 22 दिसंबर को दिल्ली की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। हालांकि, फॉर्म-6 के जरिए प्राप्त आवेदन सत्यापन के बाद ही मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे।