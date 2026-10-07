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Delhi News: जमानत खारिज होने के खिलाफ अपील पर पुलिस को नोटिस

Wed, 07 Oct 2026 06:26 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 06:26 PM IST
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Notice issued to police on appeal against rejection of bail.
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने मकोका मामले में नियमित जमानत खारिज किए जाने के खिलाफ अब्दुल नसीर द्वारा दायर अपील पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। विशेष मकोका अदालत ने पिछले महीने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। न्यायमूर्ति मधु जैन ने 6 अक्तूबर को पुलिस को नोटिस जारी करते हुए स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। आरोपी का नॉमिनल रोल जेल अधिकारियों से भी मांगा गया है। अगली सुनवाई 28 जनवरी 2027 को निर्धारित की गई है। अब्दुल नसीर ने मकोका की धारा 12 के तहत 7 सितंबर के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी। अपील अधिवक्ता इम्तियाज खान, लोकेश यादव और पीयूष सिंघल के माध्यम से दायर की गई । 7 सितंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर की विशेष अदालत ने अब्दुल नसीर की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी। ब्यूरो
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