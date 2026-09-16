Delhi News: मादक पदार्थ तस्करी में मां और बेटा गिरफ्तार, 300 एडनॉक एन टैबलेट बरामद

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उत्तर-पश्चिम उपायुक्त आकांक्षा यादव ने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी और नेटवर्क के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड को जहांगीरपुरी क्षेत्र में नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री एवं वितरण की सूचना प्राप्त हुई थी। इसके बाद एक टीम का गठन किया गया। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने जहांगीरपुरी में छापा मारा, जहां से महिला तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान उसके बेटे की भी इसमें संलिप्तता होने की बात सामने आई। उसे भी पकड़ लिया गया। जांच के दौरान जतिन की पूर्व में हत्या के प्रयास और पॉक्सो से जुड़े दो मामलों में संलिप्तता भी सामने आई है। संवाद

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नई दिल्ली। उत्तर-पश्चिम जिला एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड ने जहांगीरपुरी से एक महिला ड्रग्स तस्कर और उसके बेटे को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान जहांगीर पुरी निवासी प्रीति और जतिन के रूप में हुई है। दोनों के पास से 300 एडनॉक एन टैबलेट (ब्यूप्रेनॉर्फिन 2 एमजी और नालोक्सोन 0.5 एमजी) और 90 हजार रुपये बरामद किए गए हैं।