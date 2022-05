{"_id":"628abd45cb2197070d15afc2","slug":"more-than-a-hundred-prisoners-ignore-the-rule-in-a-month-in-tihar-jail","type":"story","status":"publish","title_hn":"Delhi News: तिहाड़ में एक माह में सौ से अधिक कैदी करते हैं नियम की अनदेखी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली। Published by: Jeet Kumar Updated Mon, 23 May 2022 04:16 AM IST