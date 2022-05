{"_id":"627dab389a975876505b1c5c","slug":"men-entered-the-house-and-beat-up-the-woman-for-refusing-to-park-the-bike-in-delhi","type":"story","status":"publish","title_hn":"दिल्ली : बाइक पार्क करने से मना करने पर घर में घुसकर महिला को पीटा, फरार आरोपियों की तलाश ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Fri, 13 May 2022 06:20 AM IST