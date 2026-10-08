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Hindi News ›   Delhi ›   Man stabbed in Karawal Nagar

दिल्ली में वारदात: करावल नगर में विवाद के बाद युवक पर चाकू से हमला, जांच में जुटी पुलिस

Thu, 08 Oct 2026 08:30 AM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Thu, 08 Oct 2026 08:30 AM IST
सार

दिल्ली पुलिस ने बताया कि करावल नगर क्षेत्र में एक विवाद के बाद 35 वर्षीय व्यक्ति को कथित तौर पर कई बार चाकू मारा गया। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है और मामले की जांच जारी है।

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Man stabbed in Karawal Nagar
Anuj Crime - फोटो : istock

विस्तार
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करावल नगर क्षेत्र में एक विवाद के बाद 35 वर्षीय व्यक्ति को कथित तौर पर कई बार चाकू मारा गया। दिल्ली पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इस घटना के संबंध में अधिक विवरणों की प्रतीक्षा है।

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