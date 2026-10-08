दिल्ली में वारदात: करावल नगर में विवाद के बाद युवक पर चाकू से हमला, जांच में जुटी पुलिस

करावल नगर क्षेत्र में एक विवाद के बाद 35 वर्षीय व्यक्ति को कथित तौर पर कई बार चाकू मारा गया। दिल्ली पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इस घटना के संबंध में अधिक विवरणों की प्रतीक्षा है।

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