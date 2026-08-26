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Delhi News: एकतरफा प्यार में परेशान करने वाला धरा

Wed, 26 Aug 2026 05:49 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 05:49 PM IST
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Man caught for harassing woman over unrequited love
पूर्वी दिल्ली। एकतरफा प्यार में महिला को परेशान कर रहे एक युवक को उत्तर-पूर्वी जिला पुलिस की साइबर थाना पुलिस ने दबोचा है। आरोपी की पहचान जीतू कुमार के रूप में हुई है। दरअसल पीड़िता पहले आरोपी के पड़ोस में रहती थी। यहीं से आरोपी उससे एकतरफा चाहने लगा। परेशान करने पर पीड़िता ने न्यू अशोक नगर थाने में शिकायत भी दी। इसके बाद पीड़िता ने अपना घर बदलकर उत्तर-पूर्वी जिले में शिफ्ट कर लिया। आरोपी ने अलग-अलग समय में पीड़िता के नाम से करीब 16 इंस्टाग्राम आईडी बनाई और उस पर अश्लील वीडियो और फोटो डालकर पीड़िता को बदनाम करने लगा। यहां तक कि इंस्टाग्राम आईडी के लिंक पीड़िता के पति और रिश्तेदारों को भेजकर बदनाम करने लगा। परेशान होकर पीड़िता ने शिकायत की तो पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया। आरोपी जीतू के खिलाफ पहले से कोई मामला दर्ज नहीं है। उत्तर-पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त राहुल अलवाल ने बताया कि उनकी टीम को 24 साल की एक महिला ने शिकायत दी थी। ब्यूरो
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