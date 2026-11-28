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अमर उजाला ब्यूरोपूर्वी दिल्ली। गोकलपुरी में मकान खाली कराने को लेकर हुए विवाद में एक शख्स पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। हमले में शुभम चौधरी के सिर पर गहरा कट लगा और काफी खून बहने लगा। घायल को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। शुभम की शिकायत पर गोकलपुरी पुलिस ने अवधेश चौधरी और जगदीश पहलवान के खिलाफ जानलेवा हमले के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है।पुलिस के मुताबिक, शुभम परिवार के साथ भजनपुरा में रहते हैं। उन्होंने 21 नवंबर को गोकुलपुर