{"_id":"6293f7252ee2e86d250c7413","slug":"kejriwal-claims-ended-corruption-in-delhi-and-punjab-now-will-end-corruption-in-haryana-too","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kejriwal In Kurukshetra : केजरीवाल का एलान- दिल्ली और पंजाब में खत्म किया भ्रष्टाचार, अब हरियाणा में भी करेंगे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली/कुरुक्षेत्र Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Mon, 30 May 2022 04:13 AM IST