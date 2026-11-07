Delhi News: वॉलीबॉल चैंपियनशिप में दमखम दिखाएंगे जूनियर और सीनियर खिलाड़ी

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संवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्ली। जिले में वॉलीबॉल खेल को बढ़ावा देने और नई प्रतिभाओं को आगे लाने के उद्देश्य से सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2026-27 का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता में जूनियर और सीनियर वर्ग के खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इसमें बालक और बालिका जूनियर वर्ग के साथ पुरुष और महिला सीनियर वर्ग के मुकाबले भी आयोजित किए जाएंगे।पटेल नगर स्थित पीजीडीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में होने वाली इस प्रतियोगिता का आयोजन सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल एसोसिएशन की ओर से किया जा रहा है। प्रतियोगिता में अलग-अलग आयु वर्ग के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। इससे जहां युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा साबित करने का मौका मिलेगा, वहीं सीनियर वर्ग के खिलाड़ी भी अपने अनुभव और खेल कौशल का प्रदर्शन कर सकेंगे।आयोजन से जुड़े पदाधिकारियों का उद्देश्य जिले में वॉलीबॉल की गतिविधियों को बढ़ावा देना और खिलाड़ियों को बेहतर खेल मंच उपलब्ध कराना है। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के बीच रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे। साथ ही, युवा खिलाड़ियों को अनुभवी खिलाड़ियों से सीखने का अवसर भी मिलेगा। आयोजन में दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन के पदाधिकारी कुलदीप वत्स, दिल्ली वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुधीर वत्स, आयोजन सचिव नीरज कुमार सिंह और आयोजन अध्यक्ष हरीश पंडित की अहम भूमिका रहेगी। दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष सरोज शर्मा भी इस आयोजन से जुड़ी हैं।