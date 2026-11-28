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अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। द्वारका जिले की स्पेशल स्टाफ टीम ने हथियारों की तस्करी करने वाले सुशांत सिंधु उर्फ सोनू और खरीदार शुभम को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से दो विदेशी पिस्टल और एक रिवॉल्वर बरामद की है। शुरुआती पूछताछ में पता चला कि सुशांत एक गैंगस्टर से प्रभावित है और जल्द पैसा कमाने के लिए हथियारों की तस्करी करने लगा था। वहीं शुभम ने अपने भाई की शादी में गोली चलाने के लिए हथियार खरीदा था। पुलिस सुशांत के जरिये हथियार सप्लायर की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है।द्वारका जिला पुलिस उपायुक्त कुशल पाल सिंह ने बताया कि जिले के स्पेशल स्टाफ को हथियार अवैध रूप से रखने और उनकी सप्लाई करने वालों की पहचान करने के निर्देश दिए गए थे। निरीक्षक कमलेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अवैध हथियारों के धंधे में शामिल लोगों का पता लगाने के लिए खुफिया जानकारी जुटाई और मुखबिरों को तैनात किया। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि हथियार तस्करी करने वाला सुशांत द्वारका सेक्टर-14 मेट्रो स्टेशन के इरोस मॉल के पास आने वाला है। वहां पहुंचकर पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पार्किंग से गिरफ्तार कर लिया। उसके बैग से पुलिस को विदेशी पिस्टल और एक रिवॉल्वर बरामद हुई।पूछताछ में सुशांत ने बताया कि उसने एक हफ्ते पहले दोस्त के जरिये यूपी के बागपत के खेकड़ा में रहने वाले एक व्यक्ति से पिस्टल खरीदी थी। इससे पहले एक पिस्टल दिचाऊं कलां निवासी शुभम को बेच चुका है। पुलिस ने दिचाऊं कलां गांव में छापा मारकर शुभम को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से विदेशी पिस्टल मिली। पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुशांत नजफगढ़ का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक, दोनों के खिलाफ कोई आपराधिक मामले दर्ज नहीं हैं।