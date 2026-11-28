विज्ञापन

बीट ऑफिसर जितेंद्र तोमर ने खिड़की से अंदर देखा तो तत्काल लिया फैसला, बुजुर्ग को सुरक्षित निकालाअमर उजाला ब्यूरोपूर्वी दिल्ली। घर में अकेले रह रहे बुजुर्ग की जिंदगी उस वक्त खतरे में पड़ गई, जब वह अचानक फर्श पर गिर पड़े। पैरालिसिस से पीड़ित होने के कारण वह खुद उठने की स्थिति में नहीं थे। उनका सिर सोफे के नीचे फंस गया था और वह दर्द से कराहते हुए मदद के लिए आवाज लगा रहे थे। घर का दरवाजा अंदर से बंद था। ऐसे मुश्किल वक्त में उनकी आवाज पुलिस तक पहुंची तो एक पुलिसकर्मी ने महज 90 सेकेंड में मौके पर पहुंचकर उनकी जिंदगी बचा ली।शाहदरा जिला पुलिस उपायुक्त आरपी मीणा ने बताया कि घटना गीता कॉलोनी इलाके की है। पुलिस को बुजुर्ग के घर से मदद के लिए आवाजें आने की सूचना मिली थी। पड़ोसियों से पीसीआर कॉल मिलते ही बीट ऑफिसर हेड कांस्टेबल जितेंद्र तोमर बिना समय गंवाए मौके पर पहुंच गए। घर का दरवाजा अंदर से बंद होने के कारण उन्होंने खिड़की से अंदर झांककर देखा। वहां 75 वर्षीय चमन लाल फर्श पर बेसुध हालत में पड़े थे। उनका सिर सोफे के नीचे फंसा हुआ था। वह दर्द से तड़प रहे थे और खुद को बाहर निकालने में असमर्थ थे।हालात की गंभीरता को समझते हुए जितेंद्र तोमर ने दरवाजा खुलने का इंतजार करने के बजाय तत्काल बुजुर्ग तक पहुंचने का फैसला किया। उन्होंने खिड़की की लोहे की ग्रिल उखाड़ी और घर के अंदर दाखिल हो गए। इसके बाद बुजुर्ग को सुरक्षित बाहर निकाला। पुलिसकर्मी ने उनके परिजनों को भी घटना की सूचना दी। जिला पुलिस उपायुक्त आरपी मीणा ने जितेंद्र को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।