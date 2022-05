{"_id":"627f075ffa6266007823f972","slug":"fire-in-mundka-there-was-an-outcry-all-around-the-team-of-gram-sabha-reached-as-helper","type":"story","status":"publish","title_hn":"Delhi Mundka Fire : चारों ओर मचा था हाहाकार, दूत बनकर पहुंची ग्राम सभा की टीम...","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sat, 14 May 2022 07:55 AM IST