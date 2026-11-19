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पुलिस उपायुक्त विनीत कुमार ने बताया कि बुधवार दोपहर लाजपत नगर थाने को जी-5, लाजपत नगर-2 की इमारत में आग लगने और कुछ लोगों के फंसे होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की टीमें मौके पर पहुंचीं और बचाव अभियान शुरू किया। बेसमेंट में फंसे दोनों कर्मचारियों को बाहर निकालकर सफदरजंग अस्पताल पहुंचाया गया, वहां डॉक्टरों ने एक को मृत घोषित कर दिया। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। चार मंजिला इमारत के बेसमेंट में मिलाना क्राफ्ट वर्क्स नाम से कार्यालय और मीडिया संस्थान संचालित है। यह संस्थान इमारत के मालिक का ही है, जो परिवार के साथ इसी इमारत में रहता है। संवाद

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नई दिल्ली। लाजपत नगर-2 की चार मंजिला इमारत के बेसमेंट में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग की चपेट में आने से एक कर्मचारी की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से झुलस गया। मृतक की पहचान गौरव के रूप में हुई है। घुलसा प्रेम सिंह शर्मा सफदरजंग अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है। घटना के समय बेसमेंट में वेल्डिंग का काम चल रहा था।