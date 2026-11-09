Delhi News: सफदरजंग फ्लाईओवर के नीचे एनडीएमसी के कबाड़खाने में आग

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अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। सफदरजंग फ्लाईओवर के नीचे एनडीएमसी के कबाड़खाने में सोमवार तड़के आग लग गई। सरोजनी नगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस साल फरवरी में भी इसी जगह पर आग लगी थी।दिल्ली दमकल विभाग के अनुसार, घटनास्थल पर फेंके गए पुराने फ्लेक्स बैनरों के कारण आग तेजी से फैल गई। आग ने नगर निकाय के प्रवर्तन विभाग के गोदाम के खुले परिसर में रखी सामग्री को अपनी चपेट में ले लिया और करीब 1,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैल गई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) के अध्यक्ष ने स्टोर के आधिकारिक प्रभारी और इसका उपयोग करने वालों का विवरण मांगा है और स्थल पर आग की पुनरावृत्ति पर सवाल उठाया है।एनडीएमसी के अधिकारियों ने कहा कि एक ही स्थान पर आग की पुनरावृत्ति ने सवाल खड़े कर दिए हैं। इस क्षेत्र का उपयोग एनडीएमसी द्वारा लुटियंस क्षेत्र में अपने अभियान के दौरान जब्त किए गए सामानों को रखने के लिए किया जाता है। अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली अग्निशमन सेवा ने सूचना मिलने के बाद अपनी टीम को मौके पर भेजा और दमकल की कम से कम आठ गाड़ियां भेजी गईं। सुबह करीब साढ़े चार बजे आग पर काबू पा लिया गया।