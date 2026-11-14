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Delhi News: यमुना में मरीं मछलियां मिलने के मामले में प्राथमिकी दर्ज

Sat, 14 Nov 2026 08:10 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 08:10 PM IST
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FIR registered in connection with the discovery of dead fish in the Yamuna
अमर उजाला ब्यूरो
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नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने सोनिया विहार के पास यमुना में बड़ी संख्या में मरी मछलियां मिलने के मामले में शनिवार को अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। यह प्राथमिकी सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग की शिकायत पर वजीराबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है।
उत्तरी जिला पुलिस अधिकारियों के अनुसार, विभाग की ओर से शिकायत मिलने के बाद वजीराबाद थाने में शरारत करने और गलत जानकारी फैलाने से संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह घटनाक्रम सोशल मीडिया पर सोनिया विहार के पास यमुना में बड़ी संख्या में मरी हुईं मछलियों के वीडियो सामने आने के दो दिन बाद हुआ है। इन वीडियो के सामने आने के बाद जल प्रदूषण को लेकर चिंता जताई गई थी और नदी में जहरीले अपशिष्ट छोड़े जाने की आशंका व्यक्त की गई थी। मछलियों की मौत का सटीक कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है।
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शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 353, 352 और 240 के तहत वजीराबाद थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। तथ्यों का पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है।
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- निहारिका भट्ट, पुलिस उपायुक्त, उत्तरी जिला, दिल्ली पुलिस
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