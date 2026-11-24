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अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली के सत्य निकेतन मार्केट में बिल्डिंग ढहने से सात लोगों की मौत के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी अधिवक्ता शुभम त्यागी को जमानत देने से इन्कार कर दिया है। अदालत ने कहा कि आरोपी को इमारत में चल रहे निर्माण कार्य से पैदा होने वाले खतरे का अंदाजा था, इसके बावजूद उसने वहां रह रहे छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए। अदालत ने गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोपी ने निर्दोष छात्रों और मजदूरों की जिंदगी तथा सुरक्षा के बजाय अपने आर्थिक हितों को प्राथमिकता दी।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धीरेंद्र राणा ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि अदालत सात अनमोल जिंदगियों के नुकसान की अनदेखी नहीं कर सकती। इन लोगों की मौत का असर उनके परिवारों पर लंबे समय तक बना रहेगा। ऐसे मामलों में कानून के तहत सख्ती से निपटने की जरूरत है। अदालत ने कहा कि शुभम त्यागी पेशे से अधिवक्ता हैं और कानून की जानकारी रखने के बावजूद उसने कानूनी प्रावधानों का पालन नहीं किया। वह पीजी का संचालन करने वालों में शामिल था और उसे परिसर में चल रहे निर्माण कार्य की जानकारी थी। इसके बावजूद छात्रों की सुरक्षा को लेकर आवश्यक सावधानी नहीं बरती गई।अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीजी में रहने वाले छात्रों ने इमारत में चल रहे निर्माण कार्य को लेकर आपत्ति जताई थी। आरोप है कि शुभम त्यागी और उसके सह-आरोपी सुधांशु लोवनीश कुमार ने छात्रों की शिकायतों पर ध्यान देने के बजाय उन्हें पीजी खाली करने की धमकी दी थी। अदालत ने इस तथ्य को भी जमानत याचिका पर विचार करते समय महत्वपूर्ण माना। सत्य निकेतन मार्केट स्थित पांच मंजिला इमारत में हॉस्टल डेज नाम से पीजी संचालित किया जा रहा था। छह सितंबर 2026 को यह इमारत ढह गई थी। हादसे में पांच छात्रों और दो मजदूरों समेत सात लोगों की मौत हो गई थी।