Delhi Metro: ब्लू लाइन की सेवाएं प्रभावित, देरी से चल रहीं ट्रेनें, तकनीकी खराबी के कारण आई दिक्कत

दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन से आवाजाही करने वाले यात्री ध्यान दें। द्वारका सेक्टर-21 से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी और वैशाली को जोड़ने वाली ब्लू लाइन में गुरुवार को एक बार फिर तकनीकी खराबी आ गई है। इसके कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

Delhi | There is a delay in services between Dwarka Sector 21 and Noida Electronic City/Vaishali. Normal service on all other lines: Delhi Metro Rail Corporation pic.twitter.com/ueaXhwGddQ