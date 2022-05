{"_id":"6292e7f376956a75c1629f93","slug":"delhi-youth-shot-dead-in-khajuri-khas-victim-lying-in-a-pool-of-blood-for-an-hour-on-the-road","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"दिल्ली: खजूरी खास में युवक की गोली मारकर हत्या, सड़क पर एक घंटा खून से लथपथ पड़ा रहा पीड़ित, किसी राहगीर ने पुलिस को नहीं दी सूचना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: अनुराग सक्सेना Updated Sun, 29 May 2022 08:56 AM IST