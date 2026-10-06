दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी: प्रदर्शन कवर करने वाले पत्रकारों के लिए पहचान पत्र जरूरी, बरतनी होगी ये सावधानियां

राष्ट्रीय राजधानी में हालिया विरोध प्रदर्शनों के दौरान मीडिया कवरेज और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने पत्रकारों के लिए एक अहम एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी का मुख्य उद्देश्य प्रदर्शन स्थलों पर काम करने वाले पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और यह स्पष्ट करना है कि वे तनावपूर्ण स्थितियों के बीच पुलिस के कामकाज में बाधा डाले बिना अपनी पेशेवर जिम्मेदारियां कैसे निभाएं।

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दिल्ली पुलिस द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक, विरोध प्रदर्शनों या धरना-स्थलों को कवर करने जाने वाले सभी मीडियाकर्मियों को अपने संबंधित संस्थान द्वारा जारी वैध पहचान पत्र हर समय अपने साथ रखना होगा। साथ ही, उन्हें यह कार्ड स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने की सलाह दी गई है, ताकि सुरक्षा बल ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को भीड़ के बीच पत्रकारों की पहचान करने में आसानी हो। इसके अलावा, पत्रकारों के पास वैध पीआईबी या डीआईपी मान्यता कार्ड होना भी बेहद मददगार बताया गया है।एडवाइजरी में इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि मीडियाकर्मी यह पूरी तरह सुनिश्चित करें कि उनकी मौजूदगी या कार्य-गतिविधियों के कारण पुलिस की कार्रवाई, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के प्रयासों या सुरक्षाकर्मियों की आवाजाही में किसी भी प्रकार की रुकावट या बाधा उत्पन्न न हो।तनावपूर्ण और भीड़भाड़ वाली स्थितियों का जिक्र करते हुए पुलिस ने कहा है कि घटना स्थल पर मौजूद पत्रकारों को कवरेज और वीडियो रिकॉर्डिंग करते समय प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच उचित एवं सुरक्षित दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इसके साथ ही, उन्हें ऐसी जगहों पर खड़े होने की सलाह दी गई है जहाँ से वे भीड़ या प्रदर्शनकारियों से अलग और स्पष्ट रूप से पहचाने जा सकें।पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह एडवाइजरी हालिया विरोध प्रदर्शनों और वहां की जटिल परिस्थितियों को देखते हुए जारी की गई है, ताकि मीडियाकर्मी बिना किसी दुविधा के सुरक्षित माहौल में अपना काम कर सकें और पुलिस-प्रशासन को भी अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में पूरा सहयोग मिल सके।