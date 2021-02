बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्याः चंदे को लेकर युवकों से हुई थी कहासुनी, चार गिरफ्तार

दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में जिस बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या की गई उसकी चंदे को लेकर स्थानीय युवकों से कहासुनी हुई थी। बुधवार रात को इलाके के कुछ युवकों ने उसे घर में घुसकर चाकुओं से हमला कर दिया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया मगर बृहस्पतिवार को दिन में उसकी मौत हो गई।

Delhi: Bajrang Dal activist who was collecting donations for Ram Mandir stabbed to death, had an argument with local youths over the donation drivehttps://t.co/ITs8oQ11O7