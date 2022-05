{"_id":"628432c3697735315209a1d3","slug":"delhi-mundka-fire-even-after-four-days-there-is-no-concrete-action-against-those-responsible-just-three-suspensions-and-some-challans","type":"story","status":"publish","title_hn":"Delhi Mundka Fire : चार दिन बाद भी जिम्मेदार लोगों पर ठोस कार्रवाई नहीं, बस हुए तीन निलंबन और कुछ चालान ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Wed, 18 May 2022 05:11 AM IST