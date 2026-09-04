दिल्ली: प्रॉपर्टी डीलर की सरेआम गोली मारकर हत्या, नरेला-लामपुर रोड पर गुस्साए लोगों ने किया प्रदर्शन
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: Vijay Singh Pundir Updated Fri, 04 Sep 2026 05:48 PM IST
सार
स्थिति को नियंत्रित करने के लिए क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। सड़क पर धरने पर बैठे परिजनों और ग्रामीणों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश है।
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विस्तार
नरेला में प्रॉपर्टी डीलर प्रमोद की सरेआम गोली मारकर हत्या के विरोध में शुक्रवार को नरेला-लामपुर रोड पर परिजनों और ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। पुलिस को दिया गया 24 घंटे का अल्टीमेटम खत्म होने के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क पर बैठकर रास्ता पूरी तरह बाधित कर दिया।
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स्थिति को नियंत्रित करने के लिए क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। सड़क पर धरने पर बैठे परिजनों और ग्रामीणों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश है। परिजनों की स्पष्ट मांग है कि जिस तरह से प्रमोद की हत्या की गई है, पुलिस उन बदमाशों का जल्द से जल्द एनकाउंटर करें।
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परिजनों का कहना है कि जब तक सभी आरोपियों का एनकाउंटर नहीं हो जाता, वह प्रमोद का शव हासिल नहीं करेंगे। पुलिस के आला अधिकारी लोगों को समझा बुझाकर वहां से हटा दिया।
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