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दरअसल, सीजेपी नेता सौरभ दास और आशुतोष रांका को दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर प्रदर्शन मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था। उन्हें बृहस्पतिवार को दिल्ली पुलिस अपराध शाखा के राजौरी गार्डन कार्यालय में दोपहर तक पेश होने को कहा गया था। विज्ञापन

#WATCH | Delhi: CJP leaders Saurabh Das and Ashutosh Ranka reach the Crime Branch office in Rajouri Garden after they were summoned by the agency to join the investigation. https://t.co/O4RcJJM4qy विज्ञापन विज्ञापन — ANI (@ANI) November 5, 2026 दरअसल, सीजेपी नेता सौरभ दास और आशुतोष रांका को दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर प्रदर्शन मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था। उन्हें बृहस्पतिवार को दिल्ली पुलिस अपराध शाखा के राजौरी गार्डन कार्यालय में दोपहर तक पेश होने को कहा गया था। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेता सौरभ दास और आशुतोष रांका दिल्ली के राजौरी गार्डन स्थित क्राइम ब्रांच कार्यालय पहुंच गए हैं। उन्हें अपराध शाखा ने जांच में शामिल होने के लिए बुलाया था।

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दिल्ली पुलिस ने अक्तूबर में भी दास और रांका को समन भेजा था। हालांकि, वे उस समय पेश नहीं हुए और बाद में क्राइम ब्रांच के सामने पूछताछ के लिए आने के लिए और समय मांगा।

CJP नेताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामले अक्तूबर में क्राइम ब्रांच को सौंप दिए गए थे। ये मामले 13 अक्तूबर की उस घटना से जुड़े हैं, जब दास, रांका और अजिंक्य शिंदे, 11 अन्य लोगों के साथ जंतर-मंतर में घुस गए थे। बता दें कि जंतर-मंतर को अब विरोध प्रदर्शन के लिए निर्धारित जगह के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है (इसे 'डी-नोटिफाई' कर दिया गया है)।



दिल्ली पुलिस ने इन सभी को हिरासत में ले लिया था। शिंदे को तो जमानत मिल गई, लेकिन दास और रांका एक हफ्ते तक न्यायिक हिरासत में रहे। CJP के ये सदस्य मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) में कथित अनियमितताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारे भी लगाए।

SEM के सामने लिखित दिया था कि वे शांति बनाए रखेंगे 21 अक्तूबर को, एक हफ्ते की न्यायिक हिरासत के बाद दास और रांका को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। उन्होंने 'विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट' (SEM) के सामने लिखित वचन दिया कि वे शांति बनाए रखेंगे और जंतर-मंतर पर तब तक कोई विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे, जब तक कि कानूनी रूप से इस जगह को फिर से विरोध प्रदर्शन के लिए अधिकृत नहीं कर दिया जाता।



SEM ऋतु राज ने इन दोनों कार्यकर्ताओं को 50,000-50,000 रुपये के निजी मुचलके और जमानत बांड भरने के बाद रिहा करने का आदेश दिया। यह शर्त जंतर-मंतर में बिना अनुमति घुसने के मामले की जांच पूरी होने तक लागू रहेगी।