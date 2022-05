{"_id":"628aa7bce815fa7c9d15b979","slug":"cm-yogi-said-will-donate-loudspeakers-removed-from-mosques-to-schools-hospitals","type":"story","status":"publish","title_hn":"Delhi News: सीएम योगी ने कहा- मस्जिदों से उतारे गए लाउडस्पीकर स्कूलों, अस्पतालों को दान करेंगे ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Mon, 23 May 2022 02:44 AM IST