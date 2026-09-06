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दिल्ली: सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली स्टार्टअप और इनक्यूबेशन पॉलिसी 2026 पर निवेशकों के साथ की बैठक

Sun, 06 Sep 2026 02:08 PM IST
Digvijay Singh एएनआई, दिल्ली
एएनआई, दिल्ली Published by: Digvijay Singh Updated Sun, 06 Sep 2026 02:08 PM IST
सार

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली स्टार्टअप और इनक्यूबेशन पॉलिसी 2026 पर एक महत्वपूर्ण बैठक की। 

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CM Rekha Gupta holds meeting with investors on Delhi Startup and Incubation Policy 2026 in Delhi
सीएम रेखा गुप्ता ने की बैठक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली स्टार्टअप और इनक्यूबेशन पॉलिसी 2026 पर एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में निवेशकों और स्टार्टअप संस्थापकों ने भाग लिया। इसका मुख्य उद्देश्य राजधानी में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है।

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