दिल्ली: सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली स्टार्टअप और इनक्यूबेशन पॉलिसी 2026 पर निवेशकों के साथ की बैठक
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली स्टार्टअप और इनक्यूबेशन पॉलिसी 2026 पर एक महत्वपूर्ण बैठक की।
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मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली स्टार्टअप और इनक्यूबेशन पॉलिसी 2026 पर एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में निवेशकों और स्टार्टअप संस्थापकों ने भाग लिया। इसका मुख्य उद्देश्य राजधानी में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है।
#WATCH | Delhi: Chief Minister Rekha Gupta holds a meeting with investors and startup founders on the Delhi Startup and Incubation Policy 2026 pic.twitter.com/r7lP72mwf8— ANI (@ANI) September 6, 2026