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दोनों नाबालिगों को साथ ले गई, जांच कर रही पुलिससंवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्ली। पहाड़गंज के आराम बाग इलाके में दसवीं कक्षा के एक छात्र ने तेज रफ्तार में स्कॉर्पियो दौड़ाकर तीन लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में पैदल जा रहे दुकानदार रमेश (40) और स्कूल से घर लौट रहीं दो बच्चियां घायल हो गईं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, स्कॉर्पियो में चालक के साथ एक अन्य नाबालिग भी सवार था।हादसे की जानकारी मिलने पर चालक की मां भी मौके पर पहुंच गई। आरोप है कि उसने हंगामा किया और दोनों नाबालिगों को अपने साथ लेकर चली गई। घटना के बाद इलाके में लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने नाबालिगों के हाथ में गाड़ी देने और तेज रफ्तार से चलाने पर नाराजगी जताई।पुलिस के मुताबिक, स्कॉर्पियो चला रहा नाबालिग दोपहर में अपने एक साथी के साथ घूमने के लिए गाड़ी लेकर निकला था। जांच में सामने आया है कि स्कॉर्पियो उसके पिता के नाम पर है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि नाबालिग को गाड़ी किसने दी थी और उसे चलाने की अनुमति कैसे मिली।मध्य जिला पुलिस उपायुक्त रोहित राजबीर सिंह ने बताया कि हादसे की सूचना मिलने पर पहाड़गंज थाना पुलिस अंबेडकर रोड स्थित टाइप-1 क्वार्टर के ब्लॉक नंबर-50 के पास पहुंची। क्राइम टीम ने घटनास्थल और दुर्घटनाग्रस्त स्कॉर्पियो का निरीक्षण किया। पुलिस चालक की पहचान करने में जुटी है। साथ ही हादसे के बाद दोनों नाबालिगों को मौके से ले जाने की परिस्थितियों की भी जांच की जा रही है।