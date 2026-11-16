Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Bike-borne miscreants rob a devotional singer

Delhi News: बाइक सवार बदमाशों ने भजन गायिका से की लूटपाट

Mon, 16 Nov 2026 06:32 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 06:32 PM IST
विज्ञापन
Bike-borne miscreants rob a devotional singer
मोबाइल लूटकर भागे, पकड़ने की कोशिश में गिरकर हुई घायल
विज्ञापन


अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। मंगोलपुरी इलाके में भजन गायिका के साथ लूटपाट की गई। पीड़िता की पहचान एकता मेहता के रूप में हुई है। बाइक सवार दो बदमाशों ने प्रोग्राम से वापस घर लौटने के दौरान वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस बदमाशों की पहचान करने में जुटी है।


जानकारी के मुताबिक, 49 साल की एकता मेहता स्वरूप नगर में रहती हैं। वह माता की चौकियों में भजन गाती हैं। मंगोलपुरी थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी में एकता ने बताया कि 13 नवंबर की रात वह रानीबाग इलाके में माता की चौकी में गई थी। रात 12 बजे प्रोग्राम खत्म होने के बाद सहकर्मी हरेंद्र के साथ वह घर के लिए निकली। उन्होंने वेस्ट एन्क्लेव के पास उतार दिया जहां से बाइक टैक्सी लेकर घर के लिए रवाना हुई, लेकिन गलत राइड बुक होने की वजह से बाइक राइडर ने उन्हें दीपाली काली मंदिर के पास उतार दिया। पीड़िता ने बताया कि वहां से घर जाने के लिए उन्होंने बेटी को फोन किया और उसका इंतजार करने लगी, तभी बाइक सवार दो बदमाश उसके पास आए और मोबाइल छीन लिया। भाग रहे बदमाशों का भाग कर पीछा किया। इस दौरान गिरकर वह घायल हो गई। बदमाश मधुबन चौक की ओर भाग गए। बेटी के आने के बाद पीड़िता ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना करने के बाद मामला दर्ज कर लिया। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की जांच कर बदमाशों की पहचान करने में जुटी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed