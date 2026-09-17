Delhi News: निवेश का झांसा देकर ठगने वाला बीएड पास आरोपी धरा

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अमर उजाला ब्यूरोपूर्वी दिल्ली। पूर्वी जिले की साइबर थाना पुलिस ने टेलीग्राम ग्रुप के जरिये स्टॉक मार्केट में निवेश और भारी मुनाफे का झांसा देकर ठगी करने वाले एक आरोपी को जयपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान कुलदीप सिंह के रूप में हुई है। आरोपी बीएससी और बीएड पास है।.पुलिस ने आरोपी के पास से ठगी में इस्तेमाल मोबाइल भी बरामद किया है।पूर्वी जिले के पुलिस उपायुक्त राजीव कुमार ने बताया कि 7 जुलाई को साइबर थाने में शेयर बाजार में निवेश के नाम पर 1 लाख की ऑनलाइन ठगी की शिकायत दर्ज की गई थी। पीड़ित ने बताया कि उसे एक टेलीग्राम ग्रुप में जोड़कर स्टॉक मार्केट से जुड़ी गतिविधियों और निवेश के फर्जी अवसरों का लालच दिया गया।ठगों के झांसे में आकर पीड़ित ने ठगों के बताए खाते में 1 लाख ट्रांसफर कर दिए। बाद में उसे ठगी का पता चला। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। साइबर टीम ने ठगी की रकम के लेनदेन की बारीकी से पड़ताल की। तकनीकी जांच में सामने आया कि ठगी गई पूरी रकम एक निजी बैंक के खाते में ट्रांसफर हुई थी।बैंक रिकॉर्ड, केवाईसी दस्तावेजों, अकाउंट खोलने वाले फॉर्म और बैंक की सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पता चला कि खाता जयपुर निवासी कुलदीप सिंह के नाम पर पंजीकृत है। टीम ने सबूत इकट्ठे किए और जयपुर में दबिश दी। बाद में आरोपी कुलदीप सिंह को दबोच लिया गया।