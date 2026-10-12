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दिल्ली: विपक्ष के मार्च से पहले अलर्ट, राजधानी में छह मेट्रो स्टेशन बंद, डीएमआरसी ने जारी की एडवाइजरी

Mon, 12 Oct 2026 05:38 AM IST
Digvijay Singh एजेंसी
एजेंसी Published by: Digvijay Singh Updated Mon, 12 Oct 2026 05:38 AM IST
सार

डीएमआरसी के मुताबिक, सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और जरूरत के अनुसार आगे की जानकारी साझा की जाएगी। हालांकि, संबंधित सभी मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों के लिए इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
 

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Alert ahead of opposition march six metro stations closed in capital DMRC issues advisory in Delhi
छह मेट्रो स्टेशन बंद - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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विपक्षी दलों के सुप्रीम कोर्ट तक मार्च के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने छह मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रखने की घोषणा की है। इनमें पटेल चौक, जनपथ, राजीव चौक, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय और बाराखंभा रोड मेट्रो स्टेशन शामिल हैं।

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डीएमआरसी के मुताबिक, सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और जरूरत के अनुसार आगे की जानकारी साझा की जाएगी। हालांकि, संबंधित सभी मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों के लिए इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
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वहीं, विपक्षी दल सोमवार को कथित वोट चोरी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करने की तैयारी में हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्षी नेताओं की मांग है कि इस मामले को लेकर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत से मुलाकात की जाए। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश ने राहुल गांधी से मुलाकात करने से इनकार कर दिया है। बताया गया कि वोट चोरी से जुड़े इसी तरह के मामले सुप्रीम कोर्ट में पहले से विचाराधीन हैं।

यात्रियों के लिए सलाह: 
मेट्रो से यात्रा करने वाले लोग प्रभावित स्टेशनों को ध्यान में रखकर अपनी यात्रा की योजना बनाएं और डीएमआरसी के आधिकारिक अपडेट पर नजर रखें।

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