Delhi News: किशोरी ने फंदा लगाकर जान दी
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 08:26 PM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 08:26 PM IST
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पूर्वी दिल्ली। शाहदरा जिले के वेस्ट कांति नगर इलाके में एक किशोरी ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतका की शिनाख्त सम्मा खातून (16) के रूप में हुई है। सोमवार को उसका शव कमरे में पंखे से लटका मिला। खबर मिलते ही पुलिस के अलावा दमकल विभाग को खबर दी गई। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर दरवाजा तोड़ा। पुलिस को कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस परिवार से पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है। परिजनों ने किसी तरह का कोई शक जाहिर नहीं किया है।
शाहदरा जिला पुलिस उपायुक्त आरपी मीणा ने बताया कि करीब 45 दिन पहले ही सम्मा खातून अपनी मौसी के घर बिहार से वेस्ट कांति नगर आई थी। सम्मा के माता-पिता गुजरात में रहते हैं। बाकी परिवार बिहार में रहता है। इसके कान में दिक्कत चल रही थी। मौसी ने इसे ईएनटी डॉक्टर को दिखाया था। ब्यूरो
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शाहदरा जिला पुलिस उपायुक्त आरपी मीणा ने बताया कि करीब 45 दिन पहले ही सम्मा खातून अपनी मौसी के घर बिहार से वेस्ट कांति नगर आई थी। सम्मा के माता-पिता गुजरात में रहते हैं। बाकी परिवार बिहार में रहता है। इसके कान में दिक्कत चल रही थी। मौसी ने इसे ईएनटी डॉक्टर को दिखाया था। ब्यूरो
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