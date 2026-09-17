Delhi News: रक्तदान शिविर में 391 पुलिसकर्मी बने रक्तवीर
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 06:43 PM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 06:43 PM IST
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नई दिल्ली। त्यागराज स्टेडियम में बृहस्पतिवार को दिल्ली सरकार की ओर से मेगा रक्तदान शिविर लगाया गया। शिविर का उद्घाटन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कैबिनेट मंत्रियों की मौजूदगी में किया। दिल्ली पुलिस के 391 पुलिसकर्मियों ने रक्तदान किया। योगदान के लिए कई पुलिसकर्मियों को मंच पर बुलाकर मुख्यमंत्री ने रक्तदाता प्रमाण-पत्र प्रदान किए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने रक्तदान अभियान में दिल्ली पुलिस के योगदान की सराहना करते हुए कर्मियों के उत्साह, समर्पण और प्रतिबद्धता की प्रशंसा की। संवाद
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