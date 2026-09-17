Delhi News: नासिक ढोल की गूंज के बीच दिखे 12 ज्योतिर्लिंग

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संवाद न्यूज एजेंसीपूर्वी दिल्ली। गणेश आगमन के चौथे दिन पूर्वी दिल्ली के पंडालों और मंदिरों में आध्यात्मिक व सांस्कृतिक रंग देखने को मिले। लक्ष्मी नगर के 'दिल्ली का महाराजा' पंडाल में भारी भीड़ उमड़ी।पंडालों में रक्षा और विज्ञान की प्रगति दर्शाती झांकियां सजाई गई हैं। ब्रह्मोस मिसाइल, मेड इन इंडिया ड्रोन और सेमीकंडक्टर तकनीक प्रदर्शित की गई है। ये झांकियां विकसित भारत के संकल्प को दर्शाती हैं। लक्ष्मी नगर के दिल्ली का महाराजा में 12 ज्योतिर्लिंगों की झांकी और प्रतिकृति तैयार की गई हैं।श्रद्धालु एक ही पंडाल में बप्पा और सभी प्रमुख ज्योतिर्लिंगों के स्वरूप का दर्शन कर पा रहे हैं। पारंपरिक नासिक ढोल और लेझिम नृत्य के साथ झांकियां निकाली जा रही हैं। गणपति बाप्पा मोरया के जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय बना हुआ है।