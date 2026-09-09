दिल्ली में 1.5 करोड़ की लूट: हथियार दिखाकर कैश से भरा बैग ले भागे तीन बदमाश, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

राजधानी दिल्ली में सात सितंबर की शाम आउटर रिंग रोड पर एक बड़ी लूट की घटना हुई। गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के पास मोटरसाइकिल सवार तीन अज्ञात बदमाशों ने 1.5 करोड़ रुपये नकद लूटे। शिकायतकर्ता अपने सहयोगी के साथ ऑटो-रिक्शा में चांदनी चौक से सफदरजंग एन्क्लेव की ओर जा रहा था।

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शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उसके पास 1.5 करोड़ रुपये नकद एक बैग में मौजूद थे। शाम करीब साढ़े सात बजे जब वे गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के पास पहुंचे तभी यह घटना हुई। मोटरसाइकिल पर सवार तीन अज्ञात लोगों ने अचानक उनके ऑटो-रिक्शा को रोका। कथित तौर पर हमलावरों में से एक ने उन पर हथियार तान दिया। उन्होंने शिकायतकर्ता से नकद से भरा बैग छीन लिया। इसके बाद हमलावर अपनी मोटरसाइकिल से आईटीओ की ओर तेजी से भाग गए। पूछताछ के दौरान, शिकायतकर्ता ने बताया कि वह चांदनी चौक में पेमेंट कलेक्टर/डिलीवरी बॉय का काम करता है। उसने यह भी बताया कि लूटी गई नकदी उसके मालिक की थी।इस संबंध में थाना दरियागंज में एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर 08 सितंबर 2026 को संबंधित धाराओं के तहत दर्ज हुई। पुलिस ने आरोपियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए विशेष टीमें गठित की हैं। सीसीटीवी फुटेज और अन्य उपलब्ध जानकारियों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। पुलिस इस मामले में गहनता से छानबीन कर रही है।यह लूट दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के पास हुई। शिकायतकर्ता के अनुसार, बदमाश मोटरसाइकिल पर सवार थे और उन्होंने ऑटो-रिक्शा को रोका। हथियार दिखाकर इतनी बड़ी रकम लूटी गई, जिससे यह एक सुनियोजित घटना प्रतीत होती है। शिकायतकर्ता चांदनी चौक में अपने मालिक के लिए नकदी एकत्र करने का काम करता था।