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दिल्ली में 1.5 करोड़ की लूट: हथियार दिखाकर कैश से भरा बैग ले भागे तीन बदमाश, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

Wed, 09 Sep 2026 05:44 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: Digvijay Singh Updated Wed, 09 Sep 2026 05:44 PM IST
सार

राजधानी दिल्ली में सात सितंबर की शाम आउटर रिंग रोड पर एक बड़ी लूट की घटना हुई। गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के पास मोटरसाइकिल सवार तीन अज्ञात बदमाशों ने 1.5 करोड़ रुपये नकद लूटे। 

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1.5 crore robbery in Delhi Three miscreants brandished weapons and fled with a bag full of cash
Delhi police - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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राजधानी दिल्ली में सात सितंबर की शाम आउटर रिंग रोड पर एक बड़ी लूट की घटना हुई। गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के पास मोटरसाइकिल सवार तीन अज्ञात बदमाशों ने 1.5 करोड़ रुपये नकद लूटे। शिकायतकर्ता अपने सहयोगी के साथ ऑटो-रिक्शा में चांदनी चौक से सफदरजंग एन्क्लेव की ओर जा रहा था।

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शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उसके पास 1.5 करोड़ रुपये नकद एक बैग में मौजूद थे। शाम करीब साढ़े सात बजे जब वे गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के पास पहुंचे तभी यह घटना हुई। मोटरसाइकिल पर सवार तीन अज्ञात लोगों ने अचानक उनके ऑटो-रिक्शा को रोका। कथित तौर पर हमलावरों में से एक ने उन पर हथियार तान दिया। उन्होंने शिकायतकर्ता से नकद से भरा बैग छीन लिया। इसके बाद हमलावर अपनी मोटरसाइकिल से आईटीओ की ओर तेजी से भाग गए। पूछताछ के दौरान, शिकायतकर्ता ने बताया कि वह चांदनी चौक में पेमेंट कलेक्टर/डिलीवरी बॉय का काम करता है। उसने यह भी बताया कि लूटी गई नकदी उसके मालिक की थी।
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पुलिस की कार्रवाई और जांच
इस संबंध में थाना दरियागंज में एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर 08 सितंबर 2026 को संबंधित धाराओं के तहत दर्ज हुई। पुलिस ने आरोपियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए विशेष टीमें गठित की हैं। सीसीटीवी फुटेज और अन्य उपलब्ध जानकारियों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। पुलिस इस मामले में गहनता से छानबीन कर रही है।
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लूट की योजना और तरीका
यह लूट दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के पास हुई। शिकायतकर्ता के अनुसार, बदमाश मोटरसाइकिल पर सवार थे और उन्होंने ऑटो-रिक्शा को रोका। हथियार दिखाकर इतनी बड़ी रकम लूटी गई, जिससे यह एक सुनियोजित घटना प्रतीत होती है। शिकायतकर्ता चांदनी चौक में अपने मालिक के लिए नकदी एकत्र करने का काम करता था।

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