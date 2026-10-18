Delhi NCR News: डीडीए हॉकी कप में सुभाष नगर स्कूल बना चैंपियन, मानव स्थली को 3-0 से हराया

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अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित डीडीए स्पोर्ट्स कप हॉकी प्रतियोगिता में सुभाष नगर स्कूल ने खिताब अपने नाम कर लिया। रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में सुभाष नगर स्कूल ने मानव स्थली को 3-0 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और विजेता व उपविजेता टीमों को ट्रॉफी प्रदान की।डीडीए की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता में दिल्ली-एनसीआर की 11 टीमों ने हिस्सा लिया। आठ से 18 अक्तूबर तक चली प्रतियोगिता में खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और सहयोगी कर्मचारियों समेत करीब 220 लोगों ने भाग लिया। इसमें लीग और नॉकआउट प्रारूप के तहत कुल 20 मुकाबले खेले गए। इनमें 12 लीग मैच, चार क्वार्टर फाइनल, दो सेमीफाइनल, तीसरे स्थान के लिए एक मुकाबला और फाइनल शामिल था।प्रतियोगिता में विजेता बनी सुभाष नगर स्कूल की टीम को 31 हजार रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया। वहीं, उपविजेता मानव स्थली को 21 हजार रुपये मिले। ओटीएचएल की टीम ने तीसरा स्थान हासिल कर कांस्य पदक जीता।