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दिल्ली में दर्दनाक हादसा: डीटीसी बस ने बाइक सवार को कुचला, 22 वर्षीय युवक की हुई मौत, जांच में जुटी पुलिस

Wed, 28 Oct 2026 11:33 AM IST
Vijay Singh Pundir अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: Vijay Singh Pundir Updated Wed, 28 Oct 2026 11:33 AM IST
सार

पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि हादसे में शामिल डीटीसी बस की पहचान कर उसे तलाशा जा सके। मामले में कानून के अनुसार आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

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Youth dies in a road accident in the Punjabi Bagh police station area
प्रतीकात्मक तस्वीर

विस्तार
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दिल्ली के पंजाबी बाग थाना क्षेत्र में आज सुबह सड़क हादसे में एक 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई। यहां एक डीटीसी बस ने एक बाइक सवार सवार को कुचल दिया। जिससे उसकी मौत हो गई।

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दिल्ली पुलिस के मुताबिक, आज सुबह करीब 7:23 बजे पंजाबी बाग थाने में सड़क हादसे की सूचना पीसीआर कॉल के जरिए मिली। सूचना मिलने पर जांच अधिकारी मौके पर पहुंचे। जांच में पता चला कि डीटीसी बस ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया था। मृतक की पहचान पंजाबी बाग की इंदिरा कॉलोनी निवासी 22 वर्षीय सोनू के रूप में हुई है।
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सोनू इंदिरा कॉलोनी स्थित अपनी झुग्गी में परिवार के साथ रहता था। उसके पिता भारत की चिकन की दुकान है, जबकि मां गृहिणी हैं। उसका 17 वर्षीय छोटा भाई विकास डिलीवरी बॉय का काम करता है।
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पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि हादसे में शामिल डीटीसी बस की पहचान कर उसे तलाशा जा सके। मामले में कानून के अनुसार आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

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