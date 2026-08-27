Delhi NCR News: स्मैक की तस्करी में युवक गिरफ्तार

विज्ञापन



नई दिल्ली।

बाहरी जिला एंटी नारकोटिक्स सेल ने स्मैक की तस्करी करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। पहचान 32 साल के मंगोलपुरी निवासी विक्की के रूप में हुई है। शुरुआती जांच में पता चला कि आरोपी पर पहले से तीन मामले दर्ज हैं। जिला पुलिस उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि 25 अगस्त को सेल की टीम को सूचना मिली कि मंगोलपुरी इलाके में एक युवक स्मैक की खेप लेकर आ रहा है। सूचना पर पुलिस टीम मंगोलपुरी की गली नंबर नौ में पहुंची, जहां विक्की काले रंग का पॉलीथिन बैग ले जाते हुए पकड़ा गया। वजन करने पर उसके पास से बरामद नशीला पदार्थ 134.61 ग्राम स्मैक निकला। पुलिस उससे पूछताछ कर नशीले पदार्थ के स्रोत का पता लगाने और नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने में जुटी है।