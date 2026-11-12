Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Your claim: Drugs are being sold in Delhi, while the administration remains asleep.

Delhi NCR News: आप का दावा, दिल्ली में बिक रहा नशा, प्रशासन सो रहा

Thu, 12 Nov 2026 06:17 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 06:17 PM IST
विज्ञापन
-आप प्रदेशाध्यक्ष का दावा कि भाजपा विधायक स्वयं स्मैक खरीदी और जगह बताई, फिर भी नहीं हुई कार्रवाई
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। पंजाब में चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और भाजपा की रार दिल्ली में नशे के कारोबार होने के आरोपों तक पहुंच गई है। आप ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाए हैं कि राजधानी में ड्रग्स खुलेआम बिक रहे हैं और पुलिस-प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं कर रहा। आप ने भाजपा विधायक के उस अभियान का हवाला दिया है, जिसमें उन्होंने स्वयं स्मैक खरीद कर जिलाधिकारी के सामने रखी थी। आप के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि रोहतास नगर के भाजपा विधायक को अपनी ही सरकार और प्रशासन को जगाने के लिए स्वयं बिक रही स्मैक काे खरीदना पड़ा। विधायक ने वह पैकेट जिलाधिकारी के सामने रखा। आप का कहना है कि इससे पता चलता है कि विधायक के कहने पर भी प्रशासन की आंख नहीं खुल रही थी।


आप प्रदेशाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सीलमपुर, सीमापुरी, रोहतास नगर और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के बवाना, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी इलाके पूरी तरह से ड्रग्स से प्रभावित हैं। विधायक, पार्षद और आरडब्ल्यूए लगभग रोज नशा बिकने की शिकायत करते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें