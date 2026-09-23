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आनंद पर्वत इलाके में मर्डर: पुलिस ने सात घंटे के अंदर हत्या के मामले को सुलझाया, दो नाबालिग समेत तीन को पकड़ा

Wed, 23 Sep 2026 10:41 AM IST
Vijay Singh Pundir अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: Vijay Singh Pundir Updated Wed, 23 Sep 2026 10:41 AM IST
सार

पुलिस ने 19 वर्षीय मुख्य आरोपी तुषार को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा, 17 और 15 साल के दो किशोरों को भी हिरासत में लिया गया है।

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Young man stabbed to death in Anand Parbat area; police apprehend the accused
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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दिल्ली के आनंद विहार थाने की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या के एक मामले को महज सात घंटे के भीतर सुलझा लिया है। इस मामले में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दो किशोरों को भी हिरासत में लिया गया है। अपराध में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया गया है।

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पुलिस ने 19 वर्षीय मुख्य आरोपी तुषार को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा, 17 और 15 साल के दो किशोरों को भी हिरासत में लिया गया है। आरोपियों की निशानदेही पर अपराध में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया गया है।
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बता दें कि आनंद पर्वत पुलिस स्टेशन के इलाके में नई बस्ती की गली नंबर 16 में एक किशोर की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। जिसके बाद आरोपी फरार हो गए थे। दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले। टेक्निकल जानकारी और स्थानीय सूचना के आधार पर घटना में शामिल तीनों लोगों की पहचान की गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज सात घंटे के भीतर आरोपियों को पकड़ लिया।

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