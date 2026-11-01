Delhi NCR News: हर्षित डबास की शानदार पारी से उदय भान अकादमी ने दर्ज की जीत

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नई दिल्ली। दिल्ली के हेलीपैड क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए आरपीएस अंडर-13 क्रिकेट टूर्नामेंट के लीग मुकाबले में उदय भान क्रिकेट अकादमी ने केटीसीए जूनियर्स को 12 रन से पराजित किया। उदय भान की जीत के नायक हर्षित डबास रहे। उन्होंने 68 गेंदों पर 93 रन की शानदार पारी खेलकर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। उदय भान क्रिकेट अकादमी ने निर्धारित 30 ओवर में 204 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी केटीसीए जूनियर्स की टीम 192 रन ही बना सकी। गेंदबाजी में उदय भान की ओर से अक्षत, सैफ अली और मोक्ष वालिया ने दो-दो विकेट झटके। शानदार बल्लेबाजी के लिए हर्षित डबास को मैन ऑफ द मैच चुना गया। संवाद