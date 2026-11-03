दिल्ली: खजूरी खास में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक की चपेट में आकर स्कूटी सवार संतोष और पवन की मौत
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: Vijay Singh Pundir Updated Tue, 03 Nov 2026 11:17 AM IST
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दिल्ली के खजूरी खास इलाके में एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें एक ट्रक और स्कूटी की टक्कर में दो लोगों की जान चली गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
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पुलिस को सूचना मिलते ही तुरंत एक टीम मौके पर पहुंची। वहां उन्होंने पाया कि संतोष (30 वर्ष) और पवन (33 वर्ष) गंभीर रूप से घायल थे। इनमें से एक घायल को उनके परिवार वाले जेपीसी अस्पताल ले गए थे, जबकि दूसरे को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। दोनों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
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