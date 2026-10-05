बड़े भाई के सामने छोटे ने दी जान: कमरे में लड़ते रहे दो भाई, एक ने अपना गला काटा, तीन साथी देखते रहे तमाशा
पैसे के विवाद पर बड़े भाई करण से झगड़े के बाद राजीव (32) ने चाकू से अपना गला काट लिया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
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संगम विहार के आई-ब्लॉक, गली नंबर -17 में यूपी के कानपुर निवासी दो भाई अपने तीन साथियों के साथ रहते थे। पैसे को लेकर दोनों भाई राजीव (32) व बड़े भाई करण (34) में बीती रात झगड़ा हो गया। दोनों भाई काफी देर तक लड़ते रहे।
कमरे में साथ रहने वाले तीनों साथी तमाश देखते रहे। उन्होंने रोकने का प्रयास भी नहीं किया। इस दौरान राजीव ने चाकू से अपना गला काट लिया जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि पीसीआर वैन व एंबुलेंस देरी से पहुंची।
दक्षिण जिला पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह घटना रविवार व सोमवार की रात की है। मूलरूप से गांव इतराह, कानपुर यूपी निवासी राजीव अपने बड़े भाई करण के साथ रहता था। करण राजीव से खर्चे के पैसे मांगता था। राजीव दिव्यांग था। इस बात पर दोनों भाईयों में हाथापाई हो गई। इस पर राजीव ने करण से कहा कि वह मर जाएगा। इस पर करण ने कहा कि तू मर जा। कुछ ही देर में राजीव उर्फ राजू ने चाकू से गला काट लिया। इससे उसकी मौत हो गई।
दक्षिण जिला पुलिस अधिकारियों के अनुसार पुलिस ने मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज कर लिए हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार बड़े भाई ने राजीव की गर्दन से निकल रहे खून को रोकने का प्रयास किया लेकिन वह बचा नहीं सका।