बड़े भाई के सामने छोटे ने दी जान: कमरे में लड़ते रहे दो भाई, एक ने अपना गला काटा, तीन साथी देखते रहे तमाशा

दक्षिण जिला पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह घटना रविवार व सोमवार की रात की है। मूलरूप से गांव इतराह, कानपुर यूपी निवासी राजीव अपने बड़े भाई करण के साथ रहता था। करण राजीव से खर्चे के पैसे मांगता था। राजीव दिव्यांग था। इस बात पर दोनों भाईयों में हाथापाई हो गई। इस पर राजीव ने करण से कहा कि वह मर जाएगा। इस पर करण ने कहा कि तू मर जा। कुछ ही देर में राजीव उर्फ राजू ने चाकू से गला काट लिया। इससे उसकी मौत हो गई।