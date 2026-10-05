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बड़े भाई के सामने छोटे ने दी जान: कमरे में लड़ते रहे दो भाई, एक ने अपना गला काटा, तीन साथी देखते रहे तमाशा

Mon, 05 Oct 2026 10:59 PM IST
Akash Dubey पुरुषोत्तम वर्मा, नई दिल्ली
पुरुषोत्तम वर्मा, नई दिल्ली Published by: Akash Dubey Updated Mon, 05 Oct 2026 10:59 PM IST
सार

पैसे के विवाद पर बड़े भाई करण से झगड़े के बाद राजीव (32) ने चाकू से अपना गला काट लिया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

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Two brothers fought in the room one slit his own throat
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Crime Demo

विस्तार
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संगम विहार के आई-ब्लॉक, गली नंबर -17 में यूपी के कानपुर निवासी दो भाई अपने तीन साथियों के साथ रहते थे। पैसे को लेकर दोनों भाई राजीव (32) व बड़े भाई करण (34) में बीती रात झगड़ा हो गया। दोनों भाई काफी देर तक लड़ते रहे।

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कमरे में साथ रहने वाले तीनों साथी तमाश देखते रहे। उन्होंने रोकने का प्रयास भी नहीं किया। इस दौरान राजीव ने चाकू से अपना गला काट लिया जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि पीसीआर वैन व एंबुलेंस देरी से पहुंची। 

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दक्षिण जिला पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह घटना रविवार व सोमवार की रात की है। मूलरूप से गांव इतराह, कानपुर यूपी निवासी राजीव अपने बड़े भाई करण के साथ रहता था। करण राजीव से खर्चे के पैसे मांगता था। राजीव दिव्यांग था। इस बात पर दोनों भाईयों में हाथापाई हो गई। इस पर राजीव ने करण से कहा कि वह मर जाएगा। इस पर करण ने कहा कि तू मर जा। कुछ ही देर में राजीव उर्फ राजू ने चाकू से गला काट लिया। इससे उसकी मौत हो गई।

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दक्षिण जिला पुलिस अधिकारियों के अनुसार पुलिस ने मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज कर लिए हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार बड़े भाई ने राजीव की गर्दन से निकल रहे खून को रोकने का प्रयास किया लेकिन वह बचा नहीं सका।

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