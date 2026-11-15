Delhi NCR News: तंबाकू से मुंह कम खुलने पर भी संभव होगी पेशाब की नली की सर्जरी

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-राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, जामिया हमदर्द अस्पताल और लखनऊ के एक निजी संस्थान के चिकित्सकों ने मिलकर ईजाद की सर्जरी की नई तकनीकनितिन राजपूतपूर्वी दिल्ली। लंबे समय तक गुटखा, खैनी और तंबाकू का सेवन करने से मुंह कम खुलने की समस्या से जूझ रहे मरीजों के लिए पेशाब की नली की सर्जरी अब आसान हो सकती है। दिल्ली के यूरोलॉजिस्टों के एक अध्ययन में ऐसी नई सर्जरी तकनीक सामने आई है, जिसमें पेशाब की नली की मरम्मत के लिए मरीज के गाल के अंदर से त्वचा निकालने की जरूरत नहीं पड़ती।जामिया हमदर्द अस्पताल, राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, दिल्ली और लखनऊ के एक निजी संस्थान के यूरोलॉजिस्ट ने मिलकर सर्जरी की नई तकनीक ईजाद की है। इस तकनीक में पेशाब की नली की मरम्मत करने के लिए शरीर के उसी हिस्से में मौजूद ऊतक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे मुंह में चीरा लगाने और वहां अलग से घाव बनने का खतरा भी नहीं रहता। डॉक्टरों ने पेशाब की नली में सिकुड़न (यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर) की समस्या से पीड़ित 30 मरीजों पर इस तकनीक का इस्तेमाल किया।पेशाब की नली में सिकुड़न होने से मरीजों को पेशाब करने में परेशानी, दर्द, धार कमजोर होने और कई बार पेशाब पूरी तरह रुकने जैसी समस्याएं होती हैं। ऐसे मामलों में नली को दोबारा ठीक करने के लिए अब तक कई मरीजों की गाल के अंदर की त्वचा का इस्तेमाल किया जाता रहा है। इस प्रक्रिया को बक्कल म्यूकोसा ग्राफ्ट सर्जरी कहा जाता है। हालांकि, लंबे समय तक तंबाकू और गुटखा खाने से मुंह के अंदर की त्वचा सख्त हो सकती है। इस कारण मुंह खोलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे मरीजों में गाल के अंदर से त्वचा निकालना चुनौतीपूर्ण होता है। साथ ही ऑपरेशन के बाद मुंह में दर्द, सूजन और घाव की परेशानी भी हो सकती है।दावा : 80 प्रतिशत मरीजों का इलाज सफल रहाराजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के यूरोलॉजी विभाग के डॉ. विकास शर्मा के अनुसार, 30 मरीजों पर किए गए अध्ययन में ऑपरेशन के एक साल बाद करीब 80 प्रतिशत मरीजों में इलाज सफल रहा। नई तकनीक में ऑपरेशन का औसत समय करीब 121 मिनट रहा। मुंह से त्वचा निकालने की प्रक्रिया का झंझट खत्म होने से सर्जरी का समय कम हुआ और मरीजों को अतिरिक्त दर्द से भी बचाया जा सका। डॉक्टरों के मुताबिक, पारंपरिक तकनीक में सफलता दर करीब 87 प्रतिशत तक होती है।-विशेषज्ञों के अनुसार, यह तकनीक खासतौर पर उन मरीजों के लिए उपयोगी हो सकती है, जिनका मुंह तंबाकू के सेवन के कारण ठीक से नहीं खुलता। हालांकि, इसकी सफलता और उपयुक्तता मरीज की बीमारी, नली में सिकुड़न की स्थिति और अन्य जांचों पर निर्भर करती है।