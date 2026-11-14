Delhi NCR News: राज्यों ने दिखाई विकास और विरासत की अनूठी झलक

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अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में इस बार ‘विकास और विरासत’ की थीम के तहत देश के विभिन्न राज्यों ने अपनी सांस्कृतिक पहचान और विकास यात्रा को अनूठे अंदाज में प्रस्तुत किया है। भारत मंडपम में सजे राज्यों के पवेलियन केवल उत्पादों की प्रदर्शनी नहीं, बल्कि वहां की परंपराओं, लोककलाओं, हस्तशिल्प, खानपान और आर्थिक प्रगति की कहानी भी बयां कर रहे हैं। हर पवेलियन में स्थानीय विरासत के साथ आधुनिक विकास की झलक देखने को मिल रही है।मेले में किसी राज्य ने अपनी सदियों पुरानी हस्तशिल्प कला को प्रमुखता दी है तो किसी ने पारंपरिक चित्रकला, हथकरघा और लोकसंस्कृति के माध्यम से अपनी पहचान पेश की है। खास बात यह है कि राज्यों ने अपनी पारंपरिक विशेषताओं को विकास की संभावनाओं से जोड़ने का प्रयास किया है। स्थानीय उत्पादों, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों और छोटे उद्योगों को प्रदर्शित कर यह संदेश दिया जा रहा है कि स्थानीय हुनर और संसाधन भी देश की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।स्थानीय कारीगरों को मिला राष्ट्रीय मंचराज्यों के पवेलियन में एक जिला-एक उत्पाद (ओडीओपी) की अवधारणा विशेष आकर्षण बनी हुई है। इसके माध्यम से विभिन्न जिलों के विशिष्ट हस्तशिल्प, हथकरघा, मिट्टी की कलाकृतियों और लकड़ी, धातु व पत्थर पर की गई नक्काशी को राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे छोटे उत्पादकों और पारंपरिक कारीगरों को अपने हुनर के प्रदर्शन के साथ नए खरीदारों और बाजारों से जुड़ने का अवसर मिल रहा है।सरकारी योजनाओं की जानकारी भीपवेलियनों में पर्यटन स्थलों, स्थानीय उद्योगों, बुनियादी ढांचे और सरकारी योजनाओं की जानकारी भी प्रदर्शित की गई है। इससे आगंतुकों को राज्यों की विकास यात्रा और भविष्य की संभावनाओं को समझने का अवसर मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के पवेलियन में ओडीओपी के साथ ‘एक जिला-एक व्यंजन’ की पहल भी खास आकर्षण है। इसके जरिए प्रदेश के विभिन्न जिलों के पारंपरिक खानपान और विशिष्ट पाक कला को पहचान दिलाई जा रही है। प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों को भी प्रदर्शनी में जगह दी गई है।32 राज्यों और 11 देशों की भागीदारी27 नवंबर तक चलने वाले इस मेले में 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ 11 देशों के प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। करीब 51 केंद्रीय मंत्रालयों, सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भागीदारी है। एक लाख वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैले इस आयोजन में 17 हॉल के माध्यम से उद्योग, व्यापार, संस्कृति और तकनीकी विकास की झलक प्रस्तुत की जा रही है। मेले में 3500 से अधिक प्रदर्शक शामिल हैं। शुरुआती पांच दिन, 14 से 18 नवंबर तक, कारोबारी दिवस के रूप में निर्धारित किए गए हैं।