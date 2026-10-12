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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Staging of a Russian musical play at Kamani Auditorium

Delhi NCR News: कमानी ऑडिटोरियम में रूसी संगीतमय नाटक का मंचन

Mon, 12 Oct 2026 07:21 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 07:21 PM IST
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नई दिल्ली। राजधानी के कमानी ऑडिटोरियम में सोमवार शाम ब्रिक्स थिएटर फेस्टिवल के तहत रूसी नाटक ‘ला बायादेरे’ (ओह, बायादेरे!) का मंचन किया गया। रूस के रशियन इंस्टीट्यूट ऑफ थिएटर आर्ट्स के म्यूजिकल थिएटर संकाय के कलाकारों ने इस संगीतमय नाटक की प्रस्तुति दी। नाटक का निर्देशन रूस की सम्मानित कलाकार झाना झेरदेर ने किया।
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इमरे कालमन के प्रसिद्ध संगीत पर आधारित इस प्रस्तुति में शास्त्रीय संगीत और जैज का अनूठा मेल देखने को मिला। नाटक को संगीतमय रंगमंच के आधुनिक अंदाज में प्रस्तुत किया गया। जिसमें संगीत और अभिनय के जरिए दर्शकों के सामने एक अलग रंगमंचीय अनुभव पेश किया गया। कार्यक्रम का आयोजन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (एनएसडी) की ओर से किया जा रहा है। इसमें भारत सहित 9 देश रूस, थाइलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, ईरान, दक्षिण अफ्रीका, कजाकिस्तान और इथियोपिया प्रमुख रूप से हिस्सा लेंगे। संवाद
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