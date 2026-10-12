Delhi NCR News: कमानी ऑडिटोरियम में रूसी संगीतमय नाटक का मंचन

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इमरे कालमन के प्रसिद्ध संगीत पर आधारित इस प्रस्तुति में शास्त्रीय संगीत और जैज का अनूठा मेल देखने को मिला। नाटक को संगीतमय रंगमंच के आधुनिक अंदाज में प्रस्तुत किया गया। जिसमें संगीत और अभिनय के जरिए दर्शकों के सामने एक अलग रंगमंचीय अनुभव पेश किया गया। कार्यक्रम का आयोजन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (एनएसडी) की ओर से किया जा रहा है। इसमें भारत सहित 9 देश रूस, थाइलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, ईरान, दक्षिण अफ्रीका, कजाकिस्तान और इथियोपिया प्रमुख रूप से हिस्सा लेंगे। संवाद

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नई दिल्ली। राजधानी के कमानी ऑडिटोरियम में सोमवार शाम ब्रिक्स थिएटर फेस्टिवल के तहत रूसी नाटक ‘ला बायादेरे’ (ओह, बायादेरे!) का मंचन किया गया। रूस के रशियन इंस्टीट्यूट ऑफ थिएटर आर्ट्स के म्यूजिकल थिएटर संकाय के कलाकारों ने इस संगीतमय नाटक की प्रस्तुति दी। नाटक का निर्देशन रूस की सम्मानित कलाकार झाना झेरदेर ने किया।