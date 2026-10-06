फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Special trains from Delhi to Bihar increased.

Delhi NCR News: दिल्ली से बिहार के लिए बढ़ीं विशेष ट्रेनें

Tue, 06 Oct 2026 07:06 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 07:06 PM IST
विज्ञापन
गया और पटना की ट्रेनों की अवधि बढ़ी, दिल्ली-दानापुर विशेष ट्रेन अब सप्ताह में दो दिन चलेगी
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दीपावली और छठ पर्व पर बिहार जाने वाले यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने दिल्ली से गया और पटना के बीच चल रही विशेष ट्रेनों की अवधि बढ़ा दी है। इसके अलावा नई दिल्ली-दानापुर विशेष ट्रेन के फेरे भी बढ़ाए गए हैं। इससे त्योहार के दौरान यात्रियों को अतिरिक्त ट्रेनों की सुविधा मिलेगी।
रेलवे के अनुसार, दिल्ली जंक्शन-गया-दिल्ली जंक्शन आरक्षित त्योहार विशेष ट्रेन (04064/04063) का संचालन अब 30 नवंबर तक किया जाएगा। दिल्ली से गया के बीच ट्रेन 26 अक्तूबर से 30 नवंबर तक 31 फेरे लगाएगी। वहीं, गया से दिल्ली के लिए यह ट्रेन 27 अक्तूबर से एक दिसंबर तक 31 फेरे लगाएगी। दिल्ली से गया के बीच ट्रेन सप्ताह में छह दिन चलेगी। शनिवार को इसका संचालन नहीं होगा। वापसी में गया से दिल्ली के लिए ट्रेन रविवार को छोड़कर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चलेगी।
विज्ञापन

नई दिल्ली-पटना जंक्शन-नई दिल्ली आरक्षित त्योहार विशेष ट्रेन (04088/04087) की अवधि भी बढ़ाई गई है। नई दिल्ली से पटना के बीच यह ट्रेन 26 अक्तूबर से 30 नवंबर तक 36 फेरे लगाएगी। पटना से नई दिल्ली के लिए ट्रेन 27 अक्तूबर से एक दिसंबर तक 36 फेरे लगाएगी। दोनों दिशाओं में ट्रेन रोजाना संचालित होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

दिल्ली-दानापुर ट्रेन के अब सप्ताह में दो फेरे
नई दिल्ली-दानापुर-नई दिल्ली आरक्षित त्योहार विशेष ट्रेन (04090/04089) अब सप्ताह में दो दिन चलेगी। पहले नई दिल्ली से दानापुर के लिए ट्रेन केवल शुक्रवार को चलती थी। सात अक्तूबर से यह ट्रेन बुधवार और शुक्रवार को चलेगी। वहीं, दानापुर से नई दिल्ली के लिए ट्रेन गुरुवार और रविवार को संचालित होगी।

-रेलवे ने इस ट्रेन के अतिरिक्त फेरे भी घोषित किए हैं। नई दिल्ली से दानापुर के लिए अक्तूबर में 7, 14, 21 और 28 तथा नवंबर में 4, 11, 18, 25 और 27 तारीख को अतिरिक्त फेरे होंगे। दानापुर से नई दिल्ली के लिए अक्तूबर में 8, 15, 22 और 29 तथा नवंबर में 5, 12, 19, 26 और 28 तारीख को अतिरिक्त फेरे निर्धारित किए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed